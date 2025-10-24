Leyes y Lobbies: el juego de mesa para entender qué se renueva este 26 de octubre

Mientras los argentinos se preparan para las elecciones del 26 de octubre donde se renovarán 127 diputados y 24 senadores, emerge un juego de mesa que permite comprender la dinámica que determinará el nuevo mapa del Congreso. Leyes y Lobbies, creación del economista campanense Germán Fick, representa fielmente los mecanismos del poder legislativo que estarán en juego este domingo, mediante un sistema que combina negociación, formación de mayorías y toma de decisiones políticas que replican los procesos reales de la actividad parlamentaria.

El juego plantea una experiencia inmersa en el mundo parlamentario donde cada jugador encarna un partido político con recursos específicos: legisladores, grupos de poder y cartas de población. El objetivo central consiste en aprobar las leyes asignadas al inicio de la partida o alcanzar la mayoría en el Congreso -tal como buscarán los distintos espacios políticos tras los comicios de este domingo- para lo cual resulta fundamental la capacidad de establecer alianzas temporales y ejecutar estrategias de persuasión.

Publicidad

El desarrollo del juego reproduce los procesos característicos de la actividad legislativa que definirán el rumbo del país a partir del 10 de diciembre. Los participantes intervienen en debates parlamentarios, implementan campañas políticas y enfrentan elecciones donde cada voto adquiere valor decisivo, reflejando la importancia de cada sufragio en los comicios del 26 de octubre. La mecánica incorpora la propuesta de leyes, la votación de estrategias y la utilización de influencia sobre otros jugadores, elementos que reflejan la complejidad de los procesos reales de toma de decisiones que deberán enfrentar los nuevos legisladores.

Con una duración estimada de sesenta minutos y capacidad para entre tres y doce jugadores, el juego está recomendado para mayores de quince años. Su complejidad media combina mecánicas de votación, negociación y formación de mayorías, distribuidas en 163 componentes que incluyen cartas de legisladores, población, grupos de poder, edificios y leyes, además del reglamento oficial.

Publicidad

El creador del juego, Germán Fick, dedicó aproximadamente una década al desarrollo y testing del proyecto. Su formación en economía y su interés por la teoría de juegos influyeron directamente en el diseño de las mecánicas, que buscan representar con precisión cómo las decisiones individuales se interrelacionan y afectan mutuamente en un contexto de ganancias y pérdidas dentro del sistema legislativo.

La propuesta destaca por su potencial educativo, particularmente en la comprensión del funcionamiento del Poder Legislativo que se renovará parcialmente este domingo. Según testimonios recogidos por el creador, los jugadores no solo desarrollan interés por los procesos políticos sino que incrementan su comprensión sobre cómo las decisiones legislativas impactan en la vida ciudadana. El juego incluye referencias a localidades específicas como Campana, además de actores sociales relevantes como sindicatos y periodistas.

Publicidad

Actualmente, Fick se encuentra desarrollando una versión ampliada que permitirá la participación de hasta treinta jugadores, orientada específicamente al uso educativo. El juego está disponible comercialmente mediante la plataforma Mercado Libre y a través de la cuenta oficial en Instagram @leyesylobbies, con opciones de retiro en Campana o Microcentro. Esta creación representa un puente entre el entretenimiento y la educación cívica, ofreciendo una experiencia lúdica para comprender los mecanismos que rigen la vida política nacional y lo que está en juego en las próximas elecciones legislativas.