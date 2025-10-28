La madre de Nicolás Duarte, el joven de 18 años desaparecido desde hace cuatro días en Ezeiza, relató los últimos movimientos conocidos de su hijo y su versión de lo que pudo haber ocurrido. Romina contó a TN que el viernes por la noche Nicolás estaba viendo el partido de River y cerca de la 1 le envió un mensaje avisando que saldría a bailar al boliche Egipto.

A las 7 de la mañana del sábado, en medio de una fuerte tormenta, Romina comenzó a llamarlo y enviar mensajes, sin recibir respuesta. Cámaras de seguridad registraron al joven saliendo del boliche, solo y caminando, pero la última imagen lo muestra a una cuadra del puente cercano, un lugar por el que normalmente no transitaba.

Publicidad

La mujer advirtió un cambio de vestimenta entre la ropa con la que salió de su casa y la que aparece en las imágenes: “Salió con un buzo negro y un jean clarito, y en la última imagen se lo ve con una sola zapatilla y un jogging negro”, explicó, lo que la llevó a especular sobre un posible asalto, aunque sin confirmaciones. También señaló que el joven parecía caminar de manera extraña, posiblemente afectado por la lluvia y el frío de esa madrugada.

Este martes, desde las 8 de la mañana, se inició un nuevo operativo de búsqueda cerca de un arroyo ubicado a pocas cuadras del boliche. La fiscalía sostiene que la hipótesis más fuerte es que Nicolás podría haberse caído al arroyo, que ese día estaba muy crecido, y por ello se desplegó un amplio procedimiento con canes, buzos, bomberos, prefectura, drones, caballos y personal policial.

Publicidad

Hasta el momento, no se han registrado novedades sobre el paradero del joven, y la investigación continúa en marcha, mientras familiares y amigos esperan noticias con gran preocupación.