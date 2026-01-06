Un fuerte posteo difundido en redes sociales por un proteccionista volvió a instalar la problemática del maltrato extremo y la faena ilegal de caballos en distintos puntos de San Juan. Según la denuncia pública, en los primeros seis días de 2026 se registraron diez casos de animales faenados o abandonados.

La advertencia fue realizada por Luciano Castro, integrante de la ONG Mundo Patitas, quien afirmó: “Arrancamos el 2026 con hechos atroces de maltrato hacia los caballos. En lo que va del año ya llevamos registrados 10 casos de animales faenados y otros abandonados por sus propios dueños”. En ese contexto, expresó: “Lo que estamos viendo ya no es abandono, es sadismo. No tienen límites”.

La publicación de Luciano Castro en su cuenta de Facebook. (Foto: Captura)

Además, en su descargo, Castro enfatizó sobre el abandono de los animales: “hay gente irresponsable que cuando sus animales se enferman los llevan a un descampado y los tiran para que se mueran” y agregó que “seguimos sin una ley que los proteja y sin controles reales”. También apuntó contra el uso de caballos para tracción a sangre: “Los carreteleros siguen en las calles golpeando a los animales con cadenas y nadie interviene”.

Castro también se refirió a las dificultades que enfrentan quienes rescatan equinos: “Rescatar un caballo es muy caro. La atención veterinaria es costosa y aun así seguimos haciéndolo porque nadie más lo hace”. Y concluyó con un reclamo dirigido a las autoridades: “¿Qué más tiene que pasar para que los gobernantes tomen cartas en el asunto?”.

Desde DIARIO HUARPE, consultó a la Policía Rural de San Juan sobre los casos de faenas registraron y el jefe de esa división, Marcelo Fernández, aclaró que “la cifra mencionada no coincide con las denuncias formalizadas”. Aunque precisó: “No digo que no hayan ocurrido otros hechos, pero en cuanto a denuncias oficiales sólo tenemos dos”.

Según detalló el funcionario, “uno de los casos ocurrió el 2 de enero en Caucete y otro el 4 de enero en la zona de Las Casuarinas, en el departamento 25 de Mayo”. Además, indicó que ambos hechos fueron denunciados por los dueños de los animales y que todavía no se ha identificado a los responsables. “Aún continuamos en una etapa investigativa”, señaló.