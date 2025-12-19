Un grave incendio forestal en Bariloche obligó este viernes por la tarde a evacuar de manera preventiva el Sanatorio San Carlos, ubicado en el kilómetro 1 de la avenida Bustillo, ante el rápido avance de las llamas en la vegetación aledaña, informaron fuentes oficiales y medios locales.

El siniestro comenzó alrededor de las 13.30 horas en la ladera del cerro Runge, detrás del centro médico, y se propagó con rapidez impulsado por fuertes ráfagas de viento, lo que generó alarma entre residentes, pacientes y personal de salud por la cercanía del fuego al edificio.

Como medida de precaución, las autoridades ordenaron la evacuación del sanatorio y el retiro de vehículos de su estacionamiento, y habilitaron un despliegue conjunto de Bomberos Voluntarios, Brigadas del Splif, Policía de Río Negro y ambulancias, mientras se trabajaba para contener el incendio y proteger la infraestructura.

El operativo, que también contempla la posible intervención de medios aéreos cuando las condiciones lo permitan, incluye la limpieza de vegetación en franjas para frenar el avance del fuego y la restricción del tránsito en la zona para facilitar el ingreso de autobombas y unidades de emergencia.

Además del sanatorio, el riesgo por el incendio se extendió a viviendas cercanas y sectores residenciales, por lo que algunos vecinos decidieron autoevacuarse con pertenencias personales ante la incertidumbre sobre la evolución de las llamas.

El Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (Splif) destacó que el fuego presenta un comportamiento complejo por las condiciones climáticas y la topografía, lo que dificulta las tareas de combate y exige máxima coordinación entre los equipos presentes.

Las autoridades solicitaron a la población evitar acercarse a la zona afectada, respetar los cortes de tránsito y seguir las indicaciones oficiales para no entorpecer las labores de los cuerpos de emergencia.

El incendio se da en un contexto de alerta por incendios forestales en la región, con focos activos reportados en distintas zonas del entorno de San Carlos de Bariloche que han generado humo visible y preocupación entre los residentes y visitantes.

