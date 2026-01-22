Boca Juniors recibió una respuesta negativa del Fluminense por el extremo colombiano Kevin Serna. El club brasileño rechazó la oferta de 5 millones de dólares enviada por el Xeneize en las últimas horas, considerándola insuficiente. Sin embargo, desde Río de Janeiro mostraron disposición para seguir dialogando, por lo que la negociación aún no está caída.

Serna se convirtió en una de las prioridades de la dirigencia tras el frustrado intento por Marino Hinestroza y encaja en el perfil que busca Juan Román Riquelme para reforzar el ataque. El primer ofrecimiento formal no alcanzó las expectativas del Fluminense, que valora alto al futbolista y pretende un monto más cercano a 7 millones de dólares.

Desde Boca entienden que la postura inicial del Flu no es definitiva, y que hay margen para avanzar si se mejora la oferta económica. En Brandsen 805 estudian elevar la propuesta para acercarse a la cifra requerida por el club carioca, que puede plantarse, ya que el contrato de Serna está vigente hasta diciembre de 2027.

Mientras tanto, la gestión del Consejo de Fútbol no se limita a Serna. Boca también negocia por Ángel Romero y Alexis Cuello como parte de su búsqueda ofensiva en este mercado de pases. El paraguayo se perfila como una alternativa concreta y mantiene conversaciones con San Lorenzo para intentar destrabar otra incorporación en la delantera.

Con el mercado entrando en su tramo decisivo y la urgencia de reforzar el ataque de cara al debut en el Torneo Apertura, Boca acelera las gestiones para sumar caras nuevas, pensando no solo en lo inmediato, sino también en la vuelta a la Copa Libertadores.