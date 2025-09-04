En el marco de la nueva asamblea del Consejo Federal de Turismo que se realiza en San Juan, la aerolínea low cost Flybondi anunció que sumará dos vuelos semanales a la ruta que une la provincia con Buenos Aires. Esta medida eleva de cuatro a seis las frecuencias semanales, representando un incremento del 50% en la operación actual.

El anuncio fue realizado durante la presentación de Flybondi ante las autoridades presentes en la asamblea. Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan, detalló que la decisión de aumentar los vuelos responde al rendimiento de la ruta durante su primer año de funcionamiento. Según datos de la empresa, la ocupación promedio supera el 80%, con picos del 90%, lo que posiciona a esta conexión como una de las más sólidas en términos de demanda para la compañía.

El incremento de frecuencias comenzará a aplicarse en octubre, aunque la confirmación oficial de la fecha de inicio será definida por Flybondi. La medida forma parte de una estrategia más amplia del gobierno provincial para fortalecer la conectividad aérea de San Juan. Romero señaló que, a pesar de las dificultades para establecer nuevas rutas por la cercanía con aeropuertos de mayor tamaño, se continúa trabajando para atraer más vuelos y ampliar las opciones disponibles para los pasajeros.

Desde el inicio de la operación de Flybondi en San Juan, más de 70.000 personas utilizaron este servicio hasta agosto de 2025, lo que refleja la importancia de la ruta para el desarrollo turístico y comercial de la provincia. Además, el ministro destacó que la competitividad en los precios fue un factor clave para consolidar la demanda y fomentar el crecimiento sostenido del servicio.

La decisión de Flybondi se alinea con los objetivos planteados por las autoridades locales en materia de transporte y desarrollo turístico, buscando garantizar una mayor conectividad aérea que facilite los viajes entre San Juan y Buenos Aires, tanto para residentes como para visitantes.