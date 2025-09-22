El Gran Premio de Azerbaiyán dejó un sabor amargo para el piloto argentino Franco Colapinto, quien terminó en la última posición tras ser impactado por Alexander Albon. Los comisarios deportivos responsabilizaron al piloto tailandés y le aplicaron una sanción de diez segundos, además de dos puntos en su licencia, acumulando cuatro en los últimos 12 meses.

“Al entrar en la curva 5, el coche 23 intentó adelantar al coche 43 por el interior; sin embargo, su eje delantero no estaba a la altura del espejo del coche 43. El coche 43 estaba en control y siguiendo la trazada normal de carrera, por lo que el coche 23 no tenía derecho a la curva y, en consecuencia, fue considerado totalmente responsable del incidente”, detalló el informe oficial.

Publicidad

Tras la competencia, Albon asumió su error: “Tuvimos un poco de lío con Franco, que fue culpa mía. Pero luego, cuando tuvimos aire limpio, tal vez unas diez vueltas de la carrera, fuimos rápidos. Así que no hay mucho que decir. Obviamente, el daño ya estaba hecho ayer en la clasificación”.

Colapinto, en tanto, expresó su frustración: “Perdí todo. Con el trompo, el golpe a la pared, y después del alerón roto, me complicó la vida. Mucho no pude hacer. Fue una carrera muy complicada, sin ritmo, hice lo mejor que pude”.

Publicidad

El argentino, que había llegado con expectativas al circuito, cerró la jornada en el puesto 19, mientras que Albon culminó en la 13ª posición.