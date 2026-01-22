El presidente francés, Emmanuel Macron, anunció este jueves la detención de un buque petrolero procedente de Rusia en aguas del mar Mediterráneo, tras sospechas de que podría estar navegando bajo falsa bandera.

Según explicó Macron en su cuenta de X, la Marina francesa abordó el petrolero en alta mar, con el apoyo de varios aliados de París, “en estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar”.

Publicidad

El mandatario informó que se ha abierto una investigación judicial y que el buque ha sido desviado a un fondeadero bajo escolta naval para continuar con las verificaciones. Además, reiteró el compromiso de Francia con la implementación efectiva de las sanciones occidentales contra Rusia.

La Prefectura Marítima del Mediterráneo precisó en un comunicado que se trata del carguero Grinch, que había zarpado desde la ciudad rusa de Múrmansk. Tras el abordaje, el análisis de la documentación del buque confirmó las dudas sobre la validez de la bandera que exhibía.

Publicidad

El caso fue presentado ante la Fiscalía de Marsella, y se espera que la investigación determine posibles violaciones a las sanciones internacionales impuestas a Rusia en el contexto del conflicto en Ucrania.

Con esta acción, Francia refuerza su control marítimo en el Mediterráneo y envía un mensaje claro sobre la vigilancia de las rutas comerciales de petróleo ruso bajo el marco legal internacional.