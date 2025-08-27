El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se presenta este miércoles 27 de agosto de 2025 en la Cámara de Diputados para brindar su tercer informe de gestión desde que asumió el cargo en agosto de 2024. La exposición corresponde al informe de gestión N°144 y se realiza en un contexto marcado por fuertes tensiones políticas, tras la aparición de denuncias por corrupción y coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y la crisis sanitaria provocada por casos fatales vinculados a fentanilo contaminado.

Francos inició su intervención con un mensaje dirigido a los sectores opositores, en el que calificó las denuncias como una “operación política” basada en acusaciones “no fundamentadas de personas que en esta nueva Argentina ya no tienen lugar”. La sesión comenzó a las 12 del mediodía en el Congreso de la Nación y generó expectativa entre los legisladores y el oficialismo por las posibles respuestas a los temas que afectan al Gobierno.

Durante la jornada, el ministro coordinador deberá responder más de 1.300 preguntas formuladas por los diputados nacionales. Esta presentación forma parte de la obligación constitucional del jefe de Gabinete de informar periódicamente sobre la marcha del Gobierno ante el Parlamento. Es la tercera vez que Francos acude a la Cámara baja en este rol, y la quinta desde su designación en el Ejecutivo.

La comparecencia de Francos se produce en medio de un clima político sensible, en el que las denuncias por irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Andis cobraron relevancia pública y motivaron reclamos de mayor transparencia por parte de la oposición. Además, la crisis sanitaria derivada de las muertes por consumo de sustancias adulteradas también fue mencionada como uno de los temas centrales en la agenda legislativa del día.

El informe presentado por Francos busca dar cuenta del estado actual de la administración nacional y detallar las políticas implementadas en distintas áreas, en un momento en que el Gobierno enfrenta fuertes cuestionamientos. La presencia del jefe de Gabinete en Diputados se enmarca en el cumplimiento del artículo 101 de la Constitución Nacional, que establece su obligación de asistir al Congreso al menos una vez al mes alternando entre ambas Cámaras.