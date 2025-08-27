Una caravana en la plaza de Lomas de Zamora, organizada de cara a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, tuvo que ser evacuada de urgencia este miércoles 27 de agosto de 2025. En ella participaba el presidente Javier Milei, su hermana Karina y otros candidatos. El motivo fue el ataque con piedras a la comitiva, lo que generó fuertes incidentes y tensión en el lugar.

Según lo informado por el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su cuenta de X, “militantes de la vieja política” habrían sido los responsables del ataque. En el mensaje, Adorni destacó que no hubo heridos y que los atacantes eran parte de “un modelo de violencia que solo quieren los cavernícolas del pasado”. El candidato José Luis Espert también se vio afectado por la situación y tuvo que retirarse en una moto. Esta es la segunda vez que el presidente visita la Tercera Sección Electoral en el año, luego de su primer acto proselitista en La Matanza, donde se enfocó en un discurso de polarización con el kirchnerismo.

En este nuevo acto en Lomas de Zamora, el mandatario buscó potenciar a los candidatos locales de La Libertad Avanza (LLA) que buscan un lugar en la Legislatura y el Senado bonaerense. La agenda del jefe de Estado continuará con más actos proselitistas en distintos puntos de Buenos Aires hasta el cierre de campaña, que será en Moreno. Este distrito es clave por ser la Primera Sección Electoral, la de mayor cantidad de electores. La recorrida de campaña se realiza a pesar de las acusaciones de supuestos sobornos que circulan en audios filtrados y que involucran a su hermana Karina Milei, Eduardo Menem y Martín Menem.

Previo a la llegada de Milei, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, cuestionó la caravana en un comunicado. El jefe comunal señaló la interrupción de la avenida Yrigoyen en un día y horario laborable y convocó a los vecinos a expresarse en las urnas sin violencia. "Lomas de Zamora es Pueblo de la Paz. Por favor, que hoy esté todo en paz”, pidió Otermín, quien además calificó a Milei de "mulo del FMI" y llamó a votar a candidatos de "Fuerza Patria".