El Registro Civil de Albardón cerrará temporalmente y reprogramarán turnos

El Registro Civil de San Juan anunció que la oficina ubicada en Albardón permanecerá sin atención al público durante cinco días, debido a tareas administrativas internas.

POR REDACCIÓN

Hace 2 horas
La sede de Albardón queda en calle Mitre 1968, Villa General San Martín. (Foto ilustrativa)

El Registro Civil de San Juan informó que la sede de Albardón, situada en calle Mitre 1968, Villa General San Martín, permanecerá cerrada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre.La dependencia comunicó que los turnos otorgados durante esas jornadas ya fueron debidamente reprogramados.

En ese sentido, precisaron que los ciudadanos que tenían agendada atención en ese período no deberán volver a solicitar fecha, ya que fueron automáticamente reubicados desde el 3 de septiembre en adelante.

Fuentes del organismo explicaron que el cierre responde a tareas administrativas y de reorganización interna, necesarias para garantizar un mejor servicio en la atención al público. Desde la institución recomendaron a los vecinos revisar sus vías de contacto habituales, ya que cada persona afectada recibirá la notificación del nuevo día y horario asignado.

Finalmente, remarcaron que una vez culminado el proceso, la sede retomará la actividad con normalidad, manteniendo el cronograma habitual de trámites y servicios.

