El Registro Civil de San Juan informó que la sede de Albardón, situada en calle Mitre 1968, Villa General San Martín, permanecerá cerrada entre el 29 de agosto y el 2 de septiembre.La dependencia comunicó que los turnos otorgados durante esas jornadas ya fueron debidamente reprogramados.

En ese sentido, precisaron que los ciudadanos que tenían agendada atención en ese período no deberán volver a solicitar fecha, ya que fueron automáticamente reubicados desde el 3 de septiembre en adelante.

Publicidad

Fuentes del organismo explicaron que el cierre responde a tareas administrativas y de reorganización interna, necesarias para garantizar un mejor servicio en la atención al público. Desde la institución recomendaron a los vecinos revisar sus vías de contacto habituales, ya que cada persona afectada recibirá la notificación del nuevo día y horario asignado.

Finalmente, remarcaron que una vez culminado el proceso, la sede retomará la actividad con normalidad, manteniendo el cronograma habitual de trámites y servicios.