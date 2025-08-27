Economía
Anses confirma fechas de pago de septiembre para AUH y Tarjeta Alimentar
POR REDACCIÓN
La Anses oficializó el cronograma de pagos para los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Tarjeta Alimentar correspondientes al mes de septiembre de 2025. Los importes previstos alcanzan un máximo de $384.269, sumando los montos de ambas prestaciones.
Este anuncio es clave para las familias que dependen de estos programas sociales, ya que permite organizar el presupuesto mensual y acceder a los recursos asignados para la alimentación y el bienestar de los niños y niñas.
La Tarjeta Alimentar, que complementa la AUH, está destinada a garantizar el acceso a alimentos saludables a niños y niñas en hogares con ingresos limitados. La suma total que cobra cada beneficiario varía según la cantidad de hijos y los criterios establecidos por el organismo.
Si bien aún no se difundieron públicamente los detalles específicos de las fechas de cobro según terminación de DNI, la Anses suele informar este tipo de información con anticipación para facilitar el acceso a los fondos.
Los beneficiarios pueden consultar sus fechas y montos a través de los canales oficiales de Anses, evitando así inconvenientes o desinformación:
Calendario de pagos AUH septiembre 2025
- DNI terminados en 0: miércoles 10 de septiembre.
- DNI terminados en 1: jueves 11 de septiembre.
- DNI terminados en 2: viernes 12 de septiembre.
- DNI terminados en 3: lunes 15 de septiembre.
- DNI terminados en 4: martes 16 de septiembre.
- DNI terminados en 5: miércoles 17 de septiembre.
- DNI terminados en 6: martes 16 de septiembre
- DNI terminados en 7: miércoles 17 de septiembre
- DNI terminados en 8: jueves 18 de septiembre
- DNI terminados en 9: viernes 19 de septiembre
