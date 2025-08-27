El presidente Javier Milei habló por primera vez sobre la acusación por presuntas coimas que surgió tras la filtración de audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, quien había mencionado un esquema de retornos con la droguería Suizo Argentina.

“Todo lo que dice Spagnuolo es mentira. Lo vamos a llevar a la Justicia y vamos a probar que mintió”, expresó Milei al responder la consulta de un cronista de C5N, mientras saludaba a la multitud en Lomas de Zamora durante una caravana de campaña.

El escándalo estalló cuando se difundieron grabaciones atribuidas a Spagnuolo en el programa Data Clave, en las que aseguraba que existía un mecanismo de recaudación ilegal con proveedores del Estado, particularmente en la compra y venta de medicamentos. En esas grabaciones también fue mencionada la droguería Suizo Argentina como intermediaria privilegiada.

La reacción del Presidente se sumó a las desmentidas de dirigentes cercanos. Eduardo “Lule” Menem escribió en redes: “Jamás imaginé tener que salir a desmentir una burda operación política del kirchnerismo, a la que se sumaron algunos medios y periodistas, intentando manchar la honestidad del gobierno”. Ese mensaje fue compartido por el propio Milei, así como por Martín Menem y la Secretaría General de la Presidencia.

Mientras tanto, la caravana libertaria se vio interrumpida por incidentes. Militantes opositores arrojaron piedras contra la comitiva oficial, lo que obligó al Presidente y a su hermana Karina a abandonar el lugar en otro vehículo. Según la Policía, hubo dos detenidos por los disturbios.

El diputado José Luis Espert, que también participaba de la caravana, relató: “En un momento cayeron piedras muy cerca del Presidente, de la presidenta del partido y muy cerca mío. Se puso muy violento y, por seguridad, decidimos terminar el evento”.

Por su parte, el vocero presidencial Manuel Adorni calificó los hechos como un ataque de la “vieja política” y advirtió en redes sociales: “Militantes del kirchnerismo en estado puro atacaron con piedras la caravana donde estaba el Presidente. No hay heridos, solo muchos que van hacia el más absoluto de los olvidos: kirchnerismo nunca más".