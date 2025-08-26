Durante un acto en la ciudad bonaerense de Junín, el presidente Javier Milei protagonizó un furcio que rápidamente se volvió viral en redes sociales y fue objeto de múltiples críticas por parte de dirigentes opositores. La frase surgió en medio de su discurso frente a un auditorio repleto en el Teatro San Carlos, donde presentó a los precandidatos de La Libertad Avanza para las elecciones legislativas provinciales.

El evento tuvo lugar en el contexto del escándalo generado por la filtración de audios atribuidos a Diego Spagnuolo, extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), en los que se denuncian presuntos pedidos de coimas dentro del Gobierno. Sin embargo, el Presidente evitó referirse al caso en su discurso y se enfocó en cuestionar al kirchnerismo y defender la política de ajuste fiscal del Ejecutivo.

Durante la alocución, Milei afirmó que “el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo” y acusó a ese espacio político de impulsar leyes que buscan aumentar el gasto público y frenar las medidas de recorte implementadas por el Gobierno nacional. En medio de esa exposición, un asistente al acto interrumpió con un grito insultando a la gestión anterior, lo que derivó en la frase del mandatario: “Por eso, están molestos porque les estamos afanando los choreos”. La afirmación provocó aplausos y risas en el público presente.

La declaración fue interpretada como un furcio y generó respuestas inmediatas de referentes de distintos espacios políticos. Margarita Stolbizer, diputada nacional, expresó en su cuenta de X que Milei “asume públicamente que son lo mismo que el kirchnerismo”. Por su parte, Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, sostuvo que “lo traicionó el inconsciente”, mientras que el radical Facundo Manes ironizó con un mensaje en redes: “Ah bueno, ahora nos quedamos más tranquilos”.

En su discurso, el Presidente también remarcó que “el kirchnerismo se dedica a sembrar el caos” y que, pese a eso, no lograrán detener la política económica del Gobierno. “Si terminamos con el déficit de 123 años en un mes, ¿qué nos puede hacer que jodan durante dos meses y se vayan definitivamente?”, expresó ante el auditorio.

La polémica frase se dio en un contexto político marcado por la tensión entre oficialismo y oposición, en medio de una campaña preelectoral en la provincia de Buenos Aires y mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por presuntas irregularidades internas que aún no han sido abordadas públicamente por el jefe de Estado.