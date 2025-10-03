Huarpe Deportivo > Vóley
Gerónimo Elgueta y Ronald Jiménez, los nuevos opuestos de UPCN San Juan
POR REDACCIÓN
UPCN San Juan Vóley continúa delineando un plantel competitivo de cara a la próxima Liga de Vóleibol Argentina (LVA), incorporando a dos refuerzos estratégicos en la posición de opuesto: el sanjuanino Gerónimo Elgueta y el colombiano Ronald Jiménez.
Elgueta llega tras una destacada participación en la LVA pasada con CEF 5 de La Rioja, donde fue finalista y se erigió como uno de los máximos anotadores del torneo, además de recibir el premio a mejor opuesto de la temporada. Su capacidad para asumir protagonismo en momentos decisivos y su explosividad en ataque lo convierten en un aporte clave para UPCN.
Por su parte, Ronald Jiménez es un jugador de amplio recorrido internacional, habiendo competido en ligas de Polonia, Corea del Sur y Francia, entre otras. Reconocido por su potencia, salto y eficacia ofensiva, el colombiano se suma al plantel para aportar experiencia, presencia internacional y fortaleza estratégica en la ofensiva del equipo.
Con la llegada de Elgueta y Jiménez, UPCN consolida una dupla de opuestos que combina talento local e impacto internacional. Esta incorporación se suma a la estructura del equipo, que cuenta con los armadores Mateo Bozikovich y Juan Martín Riganti; los receptores punta Alejandro Toro, Leon Meier, Juan Simón Villarruel y Mateo Gómez; y los centrales Matheus Alejandro, Imanol Salazar, Iván Quiroga y Federico Franetovich.
Bajo la dirección técnica de Fabián Armoa, el club más ganador de la historia del vóley argentino busca equilibrar experiencia, jerarquía y juventud para su regreso a la LVA, con aspiraciones de pelear por los primeros puestos de la competencia.
