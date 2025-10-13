Hernán Piquín, uno de los bailarines más destacados y multipremiados de la Argentina, se sinceró sobre uno de los episodios más dramáticos de su vida: el accidente automovilístico que sufrió en 2010 y que, según sus propias palabras, lo dejó "a dos milímetros de quedar cuadripléjico".

El bailarín, que ha demostrado una inquebrantable resiliencia a lo largo de su carrera, se refirió al siniestro en una reciente entrevista. El vuelco del vehículo no solo significó un gran susto, sino una amenaza real y palpable para su futuro en la danza, una disciplina a la que dedicó su vida desde muy temprana edad.

"No iba a poder bailar más me dijeron los médicos y tuve que dejar el ballet clásico," reveló Piquín, recordando el demoledor diagnóstico posterior al choque. Los daños fueron de tal magnitud que los especialistas le advirtieron que su columna vertebral había estado peligrosamente cerca de sufrir una lesión irreversible. "Estuve a dos milímetros de quedarme cuadripléjico", aseguró.

A pesar de la gravedad, y gracias a su disciplina y tenacidad, Piquín pudo sobreponerse. Si bien tuvo que abandonar el ballet clásico, el bicampeón del Bailando por un Sueño nunca dejó de bailar por completo, demostrando que su pasión fue más fuerte que la adversidad. La historia de su recuperación se suma a otros desafíos personales que el artista ha enfrentado, como el violento episodio de inseguridad en el que fue blanco de 14 disparos que, por "3 milímetros" y un golpe de suerte con un parante del coche, no lo hirieron de gravedad.

Conocido por su autoexigencia y concentración, Piquín manifestó creer "mucho en el destino y la energía que uno maneja. Que si nos suceden cosas es por algo". Hoy, el bailarín mira el pasado como una prueba superada, concentrado en sus proyectos artísticos y demostrando en cada presentación que la danza sigue siendo el motor de su vida.