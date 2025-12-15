Jáchal fue escenario de una intensa agenda institucional encabezada por el gobernador Marcelo Orrego, quien este lunes visitó el departamento del norte sanjuanino para entregar 83 viviendas del barrio Trigales y anunciar nuevas obras de infraestructura vial y productiva. La actividad combinó un fuerte contenido social con definiciones políticas sobre el rumbo de la obra pública y el desarrollo regional.

El acto central se realizó en la zona de Avenida Centenario y Calle Vieja, en San José de Jáchal, donde 83 familias recibieron las llaves de sus nuevas casas. En un clima de emoción, Orrego destacó la importancia del acceso a la vivienda propia y aseguró que el compromiso del Gobierno provincial con el departamento continuará durante el próximo año. “Estas casas son una base; ustedes las van a convertir en hogares y podrán vivir momentos muy especiales bajo su propio techo”, expresó ante los adjudicatarios.

El mandatario puso el acento en el esfuerzo financiero realizado por la Provincia para concluir el barrio Trigales, una obra que había quedado inconclusa cuando dependía de fondos nacionales. En ese sentido, subrayó que la actual gestión decidió reactivar la obra pública con recursos propios. “Hoy todas las obras que se ejecutan en San Juan se financian con fondos provinciales, y eso es posible gracias al esfuerzo y la austeridad de los sanjuaninos”, remarcó.

Durante su recorrida por el departamento, Orrego también anunció una obra largamente reclamada por los vecinos: la pavimentación de un tramo estratégico de la calle Eugenio Flores. Según confirmó, el asfaltado se realizará desde Calle Honda hasta la zona de Gran China, un sector que presenta dificultades históricas de transitabilidad y que es clave para la conectividad local.

Otro de los anuncios relevantes estuvo vinculado al perfil productivo de Jáchal. El gobernador recordó que el Ejecutivo provincial envió a la Legislatura el proyecto de ley de expropiación para recuperar la Zona Franca del departamento. Se trata de un predio de 116 hectáreas que cuenta con infraestructura energética y que permitirá impulsar un parque industrial y un parque solar. “Queremos que este espacio se transforme en una verdadera usina de oportunidades para los jachalleros”, sostuvo.

Orrego destacó que el desarrollo del departamento requiere planificación y consenso, y llamó a sostener una agenda común de crecimiento. En ese marco, cerró su mensaje con un llamado a la unidad y un saludo de fin de año a la comunidad.

Las viviendas entregadas en el barrio Trigales fueron construidas con sistema tradicional, con estructuras de hormigón armado y mampostería de ladrillo. Las unidades, de aproximadamente 62 metros cuadrados, cuentan con dos dormitorios, baño y cocina-comedor integrados, además de expansiones con pérgolas y espacio previsto para una futura ampliación. Todas fueron entregadas totalmente equipadas y cuatro de ellas poseen adaptaciones especiales para personas con discapacidad.