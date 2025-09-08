Policiales > Tragedia en Rawson
Incendio en un negocio: murió la mujer que estaba internada
POR REDACCIÓN
El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, informó el fallecimiento de Lucía Mabel Tejada, de 55 años. La mujer, con domicilio en la calle Valle Fértil 340 (s) del Barrio San Ricardo, Rawson, se encontraba internada en terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga.
La causa de su deceso fueron las graves quemaduras que sufrió en un incendio doméstico el día anterior, viernes 6 de septiembre de 2025, en horas de la mañana, en su domicilio particular. Según las investigaciones preliminares, el fuego se inició debido a la manipulación de una garrafa de 10 kg en el interior de la vivienda, donde también funciona un negocio.
El siniestro afectó la totalidad de la casa, dejando con quemaduras en distintas partes del cuerpo tanto a Tejada como a su esposo, Juan Carlos Flores, también de 55 años. Él continúa internado en el mismo centro asistencial. Afortunadamente, la hija de la pareja, Lucía Castro, de 33 años, resultó ilesa.
En el lugar del incendio, intervinieron varias dotaciones de personal de Bomberos. Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Genérica, pero tras confirmarse el deceso de Tejada, las actuaciones fueron remitidas a la UFI 6 de Delitos Especiales. No se registraron detenciones en relación con el hecho.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires encendió las alarmas del mercado. El dólar abrió el lunes con una suba de más del 7% en los principales bancos privados, mientras analistas advierten que el Gobierno deberá usar reservas o ajustar la banda cambiaria para frenar la presión.
La semana inicia con un pronóstico prometedor de buen tiempo y temperaturas que evocarán la primavera, oscilando entre los 22 y 27 grados. El Servicio Meteorológico Nacional anticipa jornadas despejadas y un ascenso gradual del termómetro, con algunas ráfagas de viento hacia el miércoles que no afectarán el ambiente cálido.
La contundente derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas bonaerenses golpeó con fuerza a los activos argentinos. Las acciones nacionales que cotizan en Wall Street perdieron hasta 15% y los bonos en dólares retrocedieron hasta 8%. El riesgo país volvió a superar los 1.100 puntos básicos.
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Libertad Avanza (LLA) sufrió una contundente derrota electoral en la provincia de Buenos Aires, particularmente en el partido de La Matanza, en donde hace poco más de un mes Javier Milei lanzó su campaña junto a destacados candidatos y su hermana, sosteniendo el polémico cartel "Kirchnerismo nunca más".