El Ministerio Público Fiscal, a través de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales, informó el fallecimiento de Lucía Mabel Tejada, de 55 años. La mujer, con domicilio en la calle Valle Fértil 340 (s) del Barrio San Ricardo, Rawson, se encontraba internada en terapia intensiva del Hospital Marcial Quiroga.

Así quedó la vivienda tras el incendio.

La causa de su deceso fueron las graves quemaduras que sufrió en un incendio doméstico el día anterior, viernes 6 de septiembre de 2025, en horas de la mañana, en su domicilio particular. Según las investigaciones preliminares, el fuego se inició debido a la manipulación de una garrafa de 10 kg en el interior de la vivienda, donde también funciona un negocio.

El siniestro afectó la totalidad de la casa, dejando con quemaduras en distintas partes del cuerpo tanto a Tejada como a su esposo, Juan Carlos Flores, también de 55 años. Él continúa internado en el mismo centro asistencial. Afortunadamente, la hija de la pareja, Lucía Castro, de 33 años, resultó ilesa.

En el lugar del incendio, intervinieron varias dotaciones de personal de Bomberos. Las primeras diligencias estuvieron a cargo de la Fiscalía Genérica, pero tras confirmarse el deceso de Tejada, las actuaciones fueron remitidas a la UFI 6 de Delitos Especiales. No se registraron detenciones en relación con el hecho.