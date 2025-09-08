Huarpe Deportivo > Séptima fecha
El sanjuanino Gastón Pasten ganó el Rally de San Luis tras la penalización a Baldoni
POR REDACCIÓN
Gastón Pasten y Matías Ramos, representantes del Ks Rally Competición, celebraron el pasado domingo su triunfo en el Rally de San Luis, la séptima fecha del Rally Argentino Pirelli. A bordo de su Skoda Fabia Rally2, la dupla se impuso tanto en la clase RC2 como en la clasificación general de la exigente competencia que recorrió sectores como Río Grande, El Trapiche, Punta Sol, Estancia Grande y Potrero de los Funes.
El piloto sanjuanino Gastón Pasten demostró un ritmo competitivo constante a lo largo de todo el fin de semana, ratificando su velocidad en la etapa final. Su victoria se concretó tras un giro dramático en la carrera: el puntano Miguel Baldoni, junto a Gustavo Franchello en otro Skoda, quienes venían liderando, recibieron una penalización de 1 minuto por infracción al artículo 19.2.2 del reglamento deportivo, el cual exige respetar el trazado, cronograma y secuencia de controles del Libro de Ruta. A esta sanción se sumaron 10 segundos más por presentar la tarjeta con un minuto de retraso. Además, Martín Scuncio y Javiera Román (Skoda), que también disputaban los primeros puestos, se vieron obligados a abandonar.
A pesar de la penalización, Miguel Baldoni y Gustavo Franchello lograron mantener la segunda posición en la clasificación general, finalizando a 42,9 segundos del ganador. El podio se completó con Federico Villagra y Diego Curletto, quienes condujeron un Hyundai i20 Rally2.
La próxima parada del calendario será el Rally de Diamante y Villa María, a disputarse del 3 al 5 de octubre.
