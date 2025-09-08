El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, habló públicamente tras la derrota de La Libertad Avanza en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires. A través de su cuenta de X, el funcionario ratificó que no habrá cambios en la política económica pese al revés electoral sufrido por el oficialismo en el distrito más grande del país.

“Nada va a cambiar en lo económico. Ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario”, escribió Caputo en su mensaje, que cerró con un breve: “Un abrazo a todos”. Con esas palabras, el titular del Palacio de Hacienda buscó transmitir calma a los mercados y a la militancia libertaria, luego de la diferencia de casi 13 puntos que Fuerza Patria le sacó a La Libertad Avanza en la provincia.

Publicidad

El resultado bonaerense, que sorprendió incluso a la dirigencia oficialista, significó un duro golpe para el gobierno de Javier Milei, que había apostado a un escenario más parejo con el respaldo del PRO. Sin embargo, la performance electoral confirmó el poder territorial del peronismo en Buenos Aires y obligó al gabinete nacional a salir a dar señales de continuidad en materia económica.

El mensaje de Caputo se suma a los discursos de Milei y de otros referentes del oficialismo, quienes también remarcaron que, de cara a las elecciones nacionales de octubre, el Gobierno mantendrá su programa basado en el equilibrio fiscal, la política cambiaria vigente y la desregulación de la economía.