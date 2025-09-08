Policiales > UFI Flagrancia
San Ceferino: detuvieron a un ladrón de bicicletas de 25 años
POR REDACCIÓN
Un intento de robo de bicicleta fue frustrado en el Paraje San Ceferino, gracias a la alerta de un ciudadano. La Comisaría 19° informó la detención de Sergio Gastón Pedraza, de 25 años, quien fue sorprendido en plena acción intentando sustraer una bicicleta.
El hecho ocurrió cuando Pedraza intentaba llevarse una bicicleta marca Icarus, de color naranja y rodado 29. Este rodado pertenecía al hijo de la propietaria de la reconocida "Confitería Ceferino", ubicada en la misma zona.
La acción rápida de un transeúnte o vecino, quien alertó a la policía, fue crucial para evitar que el robo se consumara. Tras la intervención de los efectivos de la Comisaría 19°, Pedraza Sergio Gastón fue detenido y puesto a disposición de la UFI Flagrancia, que tomará cartas en el asunto para las actuaciones judiciales correspondientes.
