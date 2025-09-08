"Nunca había pasado": el dueño de la estación, sorprendido por un robo de $10 millones

Un robo millonario sacudió una estación de servicio en Rawson, donde fueron sustraídos diez millones de pesos. El hecho ocurrió aproximadamente a las 8:20 horas de la mañana en la intersección de calle Cabot y avenida España.

Según las declaraciones del propietario del establecimiento, Sebastián Seva, "el manejo de dinero en una estación de servicio es un procedimiento habitual, pero este tipo de asalto nunca antes había ocurrido en su negocio". La situación lo sorprendió profundamente, dado que hasta la fecha nunca habían enfrentado problemas de esta índole.

El hecho delictivo se produjo cuando dos hombres armados sorprendieron a una empleada del establecimiento mientras esta se disponía a trasladar la recaudación, correspondiente al día anterior o al fin de semana, hacia un vehículo. Los sujetos lograron sustraerle una mochila que contenía el dinero y luego se dieron a la fuga en una motocicleta que los esperaba en las inmediaciones.

Durante la huida, los asaltantes perdieron un arma de fuego en el lugar, la cual fue recuperada posteriormente. Afortunadamente, la empleada afectada no sufrió lesiones físicas, aunque se reportó que quedó en estado de shock como consecuencia de la violenta experiencia.

En cuanto a la investigación, Seva indicó que "la policía tiene toda la información y que no podía decir mucho más al respecto, señalando que la situación estaba en manos del ayudante del fiscal". Las autoridades, incluyendo personal policial de la Comisaría 28 bajo la dirección de la Departamental N3, se encuentran abocadas a la recolección de evidencia.