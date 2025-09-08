Un devastador incendio consumió un total de siete colectivos en una propiedad ubicada en el interior de Villa Huarpe, Pocito. Las pericias iniciales de los expertos, previas al informe final de Bomberos, indican que el origen de las llamas fue un cortocircuito. Este desperfecto se registró en el último ómnibus que había ingresado al predio el sábado por la noche. La rápida propagación del fuego fue inminente, lo que resultó en la lamentable pérdida de toda la flota de siete movilidades.

La empresa afectada, que opera bajo el nombre "Nacho", es de carácter privado y no forma parte de la Red Tulum. Sus servicios se centran en trabajos particulares, siendo comúnmente utilizada por escuelas de fútbol o empresas para el traslado de operarios.

El incidente se produjo en calle Independencia, en el interior de Villa Huarpe, una zona residencial. Dada la cercanía de viviendas y una conocida fábrica de vestimenta en los alrededores, la principal tarea de los Bomberos fue evitar que el fuego se propagara. Un total de siete dotaciones de bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas, logrando controlar la situación. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el siniestro.