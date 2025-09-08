Los panqueques caseros se han convertido en una opción práctica y sabrosa que puede consumirse en cualquier momento, ya sea para el desayuno, como postre o para una cena rápida. Su preparación requiere ingredientes básicos que habitualmente están disponibles en la cocina, facilitando su elaboración.

Ingredientes esenciales

Para preparar panqueques deliciosos necesitarás 1 taza de harina leudante o de repostería, aunque también se puede utilizar harina común con una cucharadita de polvo de hornear para lograr la esponjosidad deseada. Además, un huevo, ¾ de taza de leche (180 ml) que puede ser entera, semidesnatada o de origen vegetal, y un chorro de aceite de girasol o de oliva.

Preparación paso a paso

Primero, reúne todos los ingredientes y ajusta la harina con polvo de hornear si es necesario para obtener la textura adecuada. Luego, mezcla la harina, el huevo y la leche en un bol hasta conseguir una mezcla homogénea y sin grumos. Incorpora un chorrito de aceite para suavizar la masa; si esta queda demasiado espesa, añade un poco más de leche.

Calienta una sartén antiadherente a fuego medio-bajo y engrásala con un poco de aceite o manteca. Vierte una cucharada de la mezcla y extiéndela formando un círculo. Cocina hasta que se formen burbujas en la superficie, da vuelta el panqueque y cocina hasta que ambos lados estén dorados, logrando así la textura perfecta.

Finalmente, sirve los panqueques acompañados con dulce de leche, miel o frutas para una versión dulce, o bien con queso, huevos fritos o jamón si prefieres una opción salada. Esta receta sencilla y versátil permite disfrutar de una preparación casera que conquista tanto a grandes como a chicos.