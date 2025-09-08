Huarpe Deportivo > Fútbol
Sebastián Beccacece, DT de Ecuador, confría en ganarle a Argentina este martes
POR REDACCIÓN
Sebastián Beccacece, técnico de la selección de Ecuador, lanzó una declaración desafiante este domingo en conferencia de prensa, afirmando que su equipo buscará "romper una racha y poderle ganar" a la Selección argentina, el actual campeón del mundo, en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 este martes. El argentino advirtió que la Tri buscará "complicar" a la Albiceleste.
Beccacece enfatizó que, aunque enfrentan a Argentina "con el mismo respeto que a todos los rivales", el objetivo es "brindar una alegría" a su gente. El DT resaltó que su equipo ha conseguido el 45% de los puntos jugando de visitante y ha sido capaz de "jugar de igual a igual" fuera de la altura de Quito. Aseguró que la selección ecuatoriana hizo una "gran eliminatoria", logrando clasificar al Mundial 2026 a pesar de haber comenzado con una sanción de menos tres puntos por el caso Byron Castillo. Esta clasificación fue el "primer objetivo" cristalizado.
El trabajo de Beccacece ha permitido recuperar el nivel de figuras como Enner Valencia, quien anotó cinco goles en ocho partidos y acumula 46 tantos con la camiseta de la selección, una marca difícil de superar y que lo verá despedirse en este encuentro de las eliminatorias. Además, se "ensambló un sistema defensivo con el que en once partidos se recibieron solo dos goles", lo que le dio continuidad a una "solidez" que sigue en desarrollo. El técnico ha buscado un estilo propio para Ecuador, alejándose de la dependencia de los 2.850 metros de altura de Quito, donde la Tri se clasificó a los Mundiales de 2002, 2006, 2014 y 2022. La idea es jugar también en el llano contra equipos grandes, como lo demostraron con un empate 0-0 contra Brasil en Guayaquil.
En el proceso anterior para Qatar 2022, bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro, Ecuador también enfrentó a Argentina en el llano y logró un empate 1-1.
