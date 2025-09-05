Tras conocerse la decisión de la Conmebol que lo dejó fuera de la Copa Sudamericana, el club Independiente reaccionó a través de sus plataformas digitales. Mediante un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social X, la institución de Avellaneda compartió una imagen con la frase "ganaron los violentos", haciendo alusión a los incidentes que provocaron su eliminación del certamen continental.

La fotografía que acompaña al texto presenta un detalle de una mancha que simula ser sangre que se encuentra cerca del escudo del "Rojo", un elemento simbólico con la intención de demostrar un gran impacto del comunicado. Además, esta publicación representa el descontento que generó en la dirigencia y los simpatizantes la resolución de la entidad del fútbol sudamericano.

Por lo tanto, el mensaje del conjunto argentino se interpreta como una crítica directa al fallo de la Conmebol, sugiriendo que la determinación del organismo continental favoreció indirectamente a los grupos que provocaron los incidentes. De este modo, la institución busca desligar su responsabilidad, apuntando la principal culpabilidad a las acciones de los violentos, y no del club, lo que finalmente definieron el destino de la serie.