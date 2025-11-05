Una nueva oportunidad laboral surge en San Juan para quienes cuenten con experiencia en el rubro metalúrgico. La empresa Industrias Cerro lanzó una búsqueda activa para incorporar a su plantel un pintor con conocimientos específicos en la aplicación de pintura industrial.

Según se informó a través de la cuenta Empleo San Juan, la convocatoria está destinada a personas que posean experiencia previa en el sector metalúrgico y cuenten con manejo general de pinturas. Además, la compañía remarcó que se valorará especialmente a quienes demuestren responsabilidad y compromiso con la calidad del trabajo, dos aspectos claves para el perfil solicitado.

El puesto requiere conocimientos técnicos sobre preparación, aplicación y terminaciones de pintura en superficies metálicas, un área fundamental dentro de los procesos de fabricación y mantenimiento industrial.

Quienes cumplan con los requisitos pueden postularse enviando su currículum vitae al número de WhatsApp 2646305422, canal exclusivo habilitado por la empresa para avanzar con el proceso de selección.