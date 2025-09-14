Una nueva era en la gestión de pagos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, comenzará el próximo 1 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, el pago digital de las boletas de las viviendas se realizará únicamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI).

Esta medida representa un paso hacia la modernización y digitalización de los servicios. El sistema de pago en línea de la página web del IPV quedará sin efecto y será completamente reemplazado por CIDI, un canal digital más confiable, seguro y con soporte permanente. La intención principal es ofrecer a los usuarios un servicio más ágil y eficiente, que reduzca la necesidad de trámites presenciales y facilite la gestión desde cualquier lugar.

Entre los beneficios clave que CIDI ofrecerá a los adjudicatarios se destacan la posibilidad de pagar tanto la boleta actual como cualquier deuda anterior. Además, los usuarios podrán acceder a la plataforma desde su computadora o celular, ya sea a través de la aplicación o la web de CIDI, lo que significa una gran flexibilidad. La plataforma también protegerá la información personal y ofrecerá asistencia técnica constante.

A pesar de la centralización del pago digital en CIDI, el IPV ha recordado que se mantienen vigentes otros medios para obtener y abonar las boletas.

Una vez obtenida la boleta, los medios de pago habilitados siguen siendo diversos: