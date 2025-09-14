Provinciales > A tener en cuenta
IPV: el pago digital de boletas será solo por CIDI desde octubre
POR REDACCIÓN
Una nueva era en la gestión de pagos del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), dependiente del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía, comenzará el próximo 1 de octubre de 2025. A partir de esa fecha, el pago digital de las boletas de las viviendas se realizará únicamente a través de la plataforma Ciudadano Digital (CIDI).
Esta medida representa un paso hacia la modernización y digitalización de los servicios. El sistema de pago en línea de la página web del IPV quedará sin efecto y será completamente reemplazado por CIDI, un canal digital más confiable, seguro y con soporte permanente. La intención principal es ofrecer a los usuarios un servicio más ágil y eficiente, que reduzca la necesidad de trámites presenciales y facilite la gestión desde cualquier lugar.
Entre los beneficios clave que CIDI ofrecerá a los adjudicatarios se destacan la posibilidad de pagar tanto la boleta actual como cualquier deuda anterior. Además, los usuarios podrán acceder a la plataforma desde su computadora o celular, ya sea a través de la aplicación o la web de CIDI, lo que significa una gran flexibilidad. La plataforma también protegerá la información personal y ofrecerá asistencia técnica constante.
A pesar de la centralización del pago digital en CIDI, el IPV ha recordado que se mantienen vigentes otros medios para obtener y abonar las boletas.
Una vez obtenida la boleta, los medios de pago habilitados siguen siendo diversos:
- San Juan Servicios: Permite el pago de la cuota del mes en curso (con boleta impresa o DNI del titular) y deudas (con cupón impreso).
- Home Banking – Red Link: Disponible para cuota mensual, semestral o anual hasta la fecha de vencimiento, previa adhesión bancaria.
- Plus Pago: Acepta el pago de cuota mensual, semestral o anual hasta el vencimiento.
- Lotipago (Agencias de quiniela): Permite pagar la cuota vigente y la deuda presentando la boleta impresa.
- Débito Automático: Requiere adhesión previa. El Banco San Juan realiza hasta tres intentos de débito en distintas fechas, mientras que otros bancos realizan un único intento en la fecha del primer vencimiento.

