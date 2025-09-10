San Juan ha sumado una nueva medalla en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento, al obtener la presea de bronce en la disciplina de judo. Este logro fue alcanzado por Jeremías Fernández, quien subió al tercer puesto del podio en la categoría Senior 90kg tras imponerse en su último combate. Este importante resultado en el tercer día de competencia se suma a otras destacadas actuaciones de los atletas locales en diversas disciplinas.

Además del importante logro de Fernández, la delegación sanjuanina consiguió buenos resultados en otras disciplinas. En Patinaje Artístico, Micaela López obtuvo una valiosa cuarta ubicación. Por su parte, en Tiro Deportivo, Lara Méndez consiguió el séptimo puesto, un logro significativo considerando que la deportista venía de un periodo de inactividad. Estos desempeños ratifican el buen nivel de los deportistas de la provincia.

En cuanto a los deportes colectivos, el equipo de voleibol masculino debió esforzarse al máximo para superar a su par bonaerense en un encuentro que se extendió a cinco sets. El ajustado resultado fue de 3-2 a favor de los sanjuaninos, lo que les permite seguir avanzando en el torneo. El próximo compromiso de los muchachos será frente a Santa Fe, equipo que lidera la tabla de posiciones con un rendimiento perfecto.

El tenis también aportó un resultado favorable para la delegación de San Juan. El tenista Francisco De la Torre, ubicado en el puesto 36 del ranking nacional, consiguió una victoria crucial frente a Salvador Ferrer de Santa Fe, que se encuentra en una posición más elevada del ranking. Tras un partido muy reñido, De la Torre logró un triunfo de 3-6, 6-3 y 7-6 y ahora se enfrentará al número 2 de Argentina. Por otra parte, la competidora de squash, María Vázquez, a pesar de sus esfuerzos, no pudo avanzar al cuadro principal.