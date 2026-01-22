La situación procesal de Morena Rial ha dado un giro drástico tras la caída de una banda delictiva que integraba su círculo íntimo. Según reveló Martín Candalaft en DDM, Jorge Rial ha decidido tomar un rol determinante para facilitar la prisión domiciliaria de su hija, ofreciendo su propio domicilio como garantía legal ante la Justicia. Esta decisión surge tras la detención de Agustina, mejor amiga de Morena, y de Evelyn, quien hasta entonces oficiaba como garante del pedido de detención domiciliaria de la joven.

La investigación judicial detalla una serie de siete hechos delictivos vinculados al grupo, que incluyen estafas con tarjetas de crédito y robos a viviendas mediante la violentación de accesos.

Publicidad

El primer episodio ocurrió el 18 de enero, cuando cinco personas en un Fiat forzaron un balcón para sustraer un millón y medio de pesos. Previamente, el 16 de enero, el mismo grupo robó tarjetas y documentación, las cuales fueron utilizadas el 17 de enero por Evelyn y Agustina para realizar una compra de 209 mil pesos.

El derrotero criminal continuó con gastos menores en comercios de La Lucila del Mar y supermercados, por montos de seis mil pesos y dos pagos de 91.100 pesos. El golpe final consistió en el robo de tres millones de pesos, una PlayStation 5 y un reloj de 300 dólares, momento en el cual se produjeron las detenciones. Ante la imposibilidad de usar el domicilio de Evelyn, la defensa deberá presentarse ante Casación con la nueva propuesta del conductor.

Publicidad

Respecto a este movimiento, Candalaft detalló las declaraciones de la defensa: “Lo que van a hacer ahora, esto es información de la defensa, es reiterar el pedido de la domiciliaria con otro domicilio”. Además, el periodista sentenció sobre la participación del padre de Morena: “Ese domicilio lo va a aportar Jorge Rial, porque además no le queda otra”.