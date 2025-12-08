Juana Repetto sin filtro: la "pelea feroz" que la alejó de Reina Reech

En medio de un estricto reposo médico para preservar su embarazo, Juana Repetto decidió hablar abiertamente sobre la relación con su madre, Reina Reech, a través de videos compartidos en Instagram. La actriz sorprendió a sus seguidores al confesar la verdadera razón que las mantuvo distanciadas durante varias semanas.

Días atrás, Juana había manifestado la gran soledad que experimentaba para manejar las tareas diarias y el cuidado de sus hijos en un periodo tan delicado de su gestación. Esta confesión llevó a los usuarios a preguntarle sobre la ausencia de su ex pareja, Sebastián Graviotto, y, fundamentalmente, sobre su madre.

Aunque Juana aclaró que Graviotto, quien la tiene bloqueada en redes sociales, se ocupa de los niños cuando sus compromisos se lo permiten y cumple con sus responsabilidades, la mayor revelación se centró en Reina Reech. Por primera vez, la actriz explicó la causa de la falta de apoyo de su madre.

Sin rodeos, Juana detalló en sus historias que Reina no estaba presente para asistirla porque estaba “ocupada con temas personales y laborales”. Esta afirmación contundente no solo evidenció una distancia física, sino también un quiebre emocional en el vínculo.

La ausencia de acompañamiento coincidió con una etapa en la que Juana transitaba un severo agotamiento, tanto mental como físico. La situación se había vuelto insostenible para la actriz, quien debía enfrentar sola el reposo obligatorio, la imposibilidad de realizar sus tareas habituales y la crianza de sus hijos. La frustración de la artista se hizo evidente al expresar: “Había días en los que no podía ni moverme, y eso es muy frustrante”.

A pesar de la tensión que generó la confesión, Juana destacó que, tras varias conversaciones, la relación con su madre logró recomponerse. Reina finalmente se hizo presente, discutieron lo ocurrido, y Juana ahora la siente más cercana. Sin embargo, la revelación expuso un momento difícil en el que la actriz había necesitado otro tipo de apoyo.