El dardo final de Nicole Neumann a Cubero: "Los hijos siguen siendo los hijos"

El conflicto familiar entre Nicole Neumann y Fabián Cubero se reavivó recientemente tras confirmarse que la modelo no asistirá al festejo de cumpleaños de 15 de su hija Allegra. Esta ausencia es un patrón que ya se había visto cuando Indiana, otra de sus hijas, estuvo distanciada de su madre durante varios meses.

En medio de esta situación tensa, la organización de la fiesta corre por cuenta de Fabián Cubero, quien cuenta con la ayuda de Mica Viciconte, la actual pareja del exfutbolista. Viciconte ha utilizado sus redes sociales para mostrar los canjes que está gestionando con el objetivo de hacer de la celebración un evento memorable.

Nicole Neumann abordó públicamente el tema en una conversación con el notero de La mañana con Moria, donde aprovechó para enviar un fuerte mensaje a su ex pareja.

Al hablar sobre cómo maneja la carrera y exposición de sus hijas, Neumann comentó que prefiere dejarles espacio para su desarrollo: "Dejo un poco que ellas vivan su propia experiencia, y cuando ellas vienen y me preguntan, obvio que las aconsejo y las acompaño, pero después las dejo ser".

La modelo también reflexionó sobre la exposición mediática que sufrieron sus hijas a raíz del conflicto que surgió tras su separación de Cubero. En ese momento, la presión la llevó a hacer "catarsis" en la televisión. "Es su momento sentí que estaba sola y desbordada, por eso hice catarsis en televisión abierta, porque al estar ahí trabajando, y que me pregunten, hacía que explote en llanto ya que era demasiado para mi".

Aunque se arrepiente de cómo gestionó la situación en el pasado, Neumann asegura que la dinámica de la exposición sigue siendo un problema que la excede. La modelo lamentó que no pudo manejar la situación de otra forma en su momento. "Lamentablemente se dio así, me arrepiento, siento que en ese momento no lo pude manejar de otra forma". Reconoció que comenzó a reservarse los detalles de la disputa cuando entendió que la exposición no la beneficiaba a ella ni a sus hijas, ya que podían "llegar a leer y ver más sobre el tema, o mismo que sus amigos le pregunten". No obstante, señaló que la exposición continúa viniendo de la otra parte: "Igual me exponen y me excede y yo no puedo hacer nada".

En la entrevista, Neumann fue contundente respecto al rol de los padres, dejando una clara crítica implícita hacia Cubero y Mica Viciconte, con quienes se lleva "muy mal".

Al ser consultada sobre si desearía que el conflicto se hubiera resuelto de otra manera, la modelo afirmó: "Si, completamente". Para ella, el concepto de equipo es inquebrantable a pesar de las circunstancias. "Para mi los padres tienen que ser un equipo siempre, pase lo que pase, no importa lo que pasó en esa relación ni los terceros que puedan aparecer, los hijos siguen siendo los hijos".

Finalmente, insistió en la necesidad de madurez y privacidad al abordar asuntos familiares. "Uno tiene que seguir siendo suficientemente adulto como para transitar y tratar los temas en privado, reservando y priorizando siempre a los menores", concluyó.