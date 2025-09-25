La Selección argentina continuará con su preparación rumbo al Mundial 2026 con dos amistosos en Estados Unidos. Así lo anunció el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, en una conferencia realizada en Miami junto a autoridades deportivas y artistas invitados.

Los encuentros se jugarán el viernes 10 de octubre frente a Venezuela en el Hard Rock Stadium de Miami y el lunes 13 de octubre ante Puerto Rico en el Soldier Field de Chicago.

La conferencia tuvo una sorpresa: la presencia del reconocido reguetonero puertorriqueño Daddy Yankee, quien participará de la comercialización de los partidos de la Selección de Puerto Rico, y del artista cubano Bebeshito, que ofrecerá un show en el entretiempo del partido frente a Venezuela.

Tapia estuvo acompañado por el CEO de VMG Sports, Javier Fernández, el presidente de la Federación Puertorriqueña, Iván Rivera, y el propio Daddy Yankee, cuyo rol será clave en la difusión del evento. “Se viene la gira de nuestra Selección por los Estados Unidos”, celebró Tapia en su cuenta oficial de Instagram, confirmando además que los amistosos servirán “para seguir preparándonos con todo de cara al Mundial 2026”.

En paralelo, la AFA comunicó que se iniciaron las gestiones para que la empresa VMG Sports organice comercialmente los amistosos de la fecha FIFA de junio 2026. Allí, el combinado de Lionel Scaloni enfrentaría a México y Honduras, aunque los estadios aún no fueron confirmados.

La gira de octubre no solo será un nuevo desafío futbolístico, sino también un espectáculo deportivo-cultural con alcance internacional, que reunirá a la Scaloneta, miles de hinchas y la presencia de artistas de primer nivel en suelo estadounidense.