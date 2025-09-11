En el día después de un hecho que conmovió a Mendoza, la localidad de La Paz intenta recomponerse tras el episodio protagonizado por una alumna de 14 años que ingresó armada a la escuela Marcelino Blanco, disparó varias veces al aire y se atrincheró por más de cinco horas. La menor finalmente depuso su actitud y fue trasladada a un establecimiento de salud, donde permanece bajo seguimiento médico.

De acuerdo con el parte médico difundido por medios provinciales, “la paciente permanece estable y alojada en una sala común, donde pasó la noche sin complicaciones”. Fuentes sanitarias confirmaron que continúa bajo tratamiento y es acompañada por equipos de pediatría y salud mental. El caso se analiza también en relación a situaciones de bullying que habrían afectado a la adolescente en el ámbito escolar.

En tanto, este jueves (coincidiendo con el Día del Maestro) no hubo clases en la escuela. Sin embargo, la Dirección General de Escuelas de Mendoza ya definió cómo será la vuelta a las aulas. El ministro Tadeo García Zalazar informó que este viernes se realizará una jornada institucional de reflexión, sin asistencia obligatoria, con la presencia de equipos interdisciplinarios y psicopedagógicos para estudiantes, padres y docentes.

“Se trabajará en la fase informativa, preventiva y en la posibilidad de derivaciones o profundización de algunos casos”, explicó el funcionario. Además, destacó que se coordinó con el Ministerio de Salud el refuerzo de las guardias hospitalarias para atender consultas vinculadas con la salud mental de alumnos, familias y docentes.