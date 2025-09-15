La Cámara Nacional Electoral (CNE) resolvió que Cristina Fernández de Kirchner no podrá votar en las elecciones legislativas de octubre. Con su fallo, el tribunal revocó la decisión del juzgado federal de Río Gallegos que la mantenía en el padrón pese a la condena que cumple por la causa Vialidad.

El fallo lleva la firma de los jueces Santiago Corcuera, Daniel Bejas y Alberto Dalla Via, quienes ordenaron excluir a la expresidenta de los registros electorales, aplicando la inhabilitación dispuesta en la condena. De esta manera, se revirtió lo dispuesto por la jueza federal subrogante Mariel Borruto, que había declarado inconstitucionales dos artículos del Código Penal y del Código Electoral para sostener la vigencia de sus derechos políticos.

La CNE fundamentó que la privación del derecho electoral está prevista en la inhabilitación perpetua que pesa sobre Fernández de Kirchner y recordó que el Código Electoral deja fuera del padrón a quienes fueron condenados por delitos dolosos a pena de prisión, durante el tiempo que dure la condena.

La decisión estuvo en línea con lo solicitado por el fiscal nacional electoral, Ramiro González, quien había planteado que es el Congreso Nacional el órgano competente para regular el derecho a votar de exfuncionarios condenados e inhabilitados.

El tribunal electoral también recordó antecedentes en los que declaró inconstitucionales restricciones automáticas, aunque señaló que en casos de corrupción y delitos contra la administración pública puede justificarse la aplicación de la inhabilitación.

La sentencia publicada este lunes concluyó que la resolución de la jueza de Río Gallegos no se ajustaba a la jurisprudencia vigente, ya que fue dictada de oficio y sin considerar los requisitos establecidos por la Corte Suprema en casos similares.

El martes 16 de septiembre se publicará el padrón definitivo de electores, que por primera vez desde el regreso de la democracia no incluirá a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.