La China Suárez le robó los looks a Messi y Antonela Roccuzzo

En el vertiginoso mundo de las celebridades, la moda es un campo de batalla constante donde marcar tendencia es la meta. Sin embargo, para Eugenia "China" Suárez, este camino parece estar pavimentado con elecciones que recuerdan demasiado a otra argentina que es un ícono global: Antonela Roccuzzo.

La polémica se encendió en las últimas semanas, cuando los looks de ambas figuras fueron comparados en detalle en plataformas digitales. La esposa de Lionel Messi, reconocida por su sofisticación discreta y su colaboración con marcas de lujo como embajadora, se ha consolidado como una referente de estilo que prioriza la comodidad sin renunciar a la elegancia.

Las pruebas que desataron la polémica

Los Jeans Anchos y Relajados: Mientras los skinny jeans perdían protagonismo, Roccuzzo impuso el estilo de pantalones anchos y de corte relajado. La China Suárez no tardó en replicar la tendencia, mostrándose en sus redes sociales con prendas de silueta casi idéntica.

El Color de la Temporada: En eventos de alta costura, tanto Suárez como Roccuzzo coincidieron en elegir un total brown o tonalidades chocolate, señalando la tendencia en sus respectivas apariciones. Incluso en diseños de vestidos asimétricos, la conexión fue notoria.

Accesorios de Lujo: El punto más álgido del debate se centró en los bolsos y carteras. En varias ocasiones, los modelos elegidos por la actriz para complementar sus outfits tienen un parecido asombroso con los artículos que Antonela Roccuzzo exhibió previamente en sus publicaciones, muchos de ellos de marcas exclusivas y ediciones limitadas.

La coincidencia, que se reitera con cada nueva aparición de ambas en redes, ha llevado a sus seguidores a preguntarse si se trata de una simple afinidad en el gusto por la moda o de una estrategia de estilo por parte de la China Suárez.

"Antonela Roccuzzo siempre marca una línea, y la China Suárez va detrás. Ya no son solo prendas similares, son combinaciones enteras y hasta accesorios muy específicos. Es difícil llamarle casualidad a esta altura", comentó un reconocido influencer de moda en Twitter.