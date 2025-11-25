La China Suárez plantó a un programa por culpa de Mauro Icardi

La China Suárez tenía programada una conversación en vivo con el equipo del ciclo Puro Show para este martes 25 de noviembre, pero una modificación de último momento alteró el cronograma. Los pormenores de esta decisión salen a la luz.

Tras el notorio revuelo mediático que envolvió a la fallida entrevista que tenía pactada con el ciclo de Luzu, la figura mediática concretó acuerdos con Canal 13 y logró emitir dos notas de alto impacto: una con Mario Pergolini y la restante con Moria Casán.

Aparentemente, el saldo de estas recientes experiencias fue tan favorable que la intérprete optó por continuar aceptando ofrecimientos para dialogar con la prensa y confirmó una entrevista en exclusiva desde su actual residencia en Turquía con los integrantes de Puro Show. Los presentadores del programa, Mati Vázquez y Pampito, habían anunciado enfáticamente que la conversación virtual se llevaría a cabo este martes 25 de noviembre en formato en vivo, pero en las últimas horas, la emisión fue oficialmente suspendida.

¿Se esfumó el compromiso? ¿Hubo un paso atrás en la palabra dada? ¿Un equívoco de coordinación? Ninguna de esas conjeturas es acertada: la artista solicitó el cambio de jornada aludiendo, en términos concretos, a "cuestiones de agenda".

"Hay cambios pero sigue la nota en pie", comunicó Pampito a través de sus plataformas digitales, y agregó el motivo de fondo: en vista de que Mauro Icardi tiene un compromiso deportivo agendado para este martes, la China Suárez pidió específicamente postergar el reportaje un día más para poder estar junto a su pareja en ese momento. De esta forma, el mano a mano de Puro Show con la actriz se concretará finalmente el miércoles 26 de noviembre, en vivo.