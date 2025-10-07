Cultura y Espectáculos > Enojado
Sebastián Domenech denunció que le robaron dinero destinado a trabajar en un hotel de Perú
POR REDACCIÓN
El periodista Sebastián Domenech, cronista de TN y El Trece, vivió un "mal momento" durante una cobertura en Perú. Domenech viajó al país andino para seguir el caso de "Pequeño J" y Matías Ozorio, acusados por el triple crimen en Florencio Varela.
El incidente ocurrió el primer día de su cobertura. Domenech relató que le "desapareció, mágicamente de mis cosas en la habitación, el dinero que tenía destinado para trabajar". Explicó que este dinero se lo proporciona la empresa para "poder moverme con el transporte y estar minuto a minuto detrás de la noticia".
El periodista compartió su situación mediante un video en su cuenta de Instagram, en el cual apuntó directamente contra el hotel donde se hospedó por el robo que sufrió. Domenech reconoció que no guardó sus pertenencias en la caja fuerte, argumentando: "Ok, justo ese día tuvimos que salir corriendo a trabajar y no guarde mis cosas en la caja fuerte, pero ustedes tienen que hacer un buen filtro para no contratar a ladrones".
Domenech confirmó que realizó la denuncia en la comisaría de Ugarte. En la seccional, le informaron que "no es la primera vez que pasa". Los funcionarios le revelaron que los ladrones "Aprovechan con los turistas porque saben que se están por ir y no harán la denuncia".
El periodista incluso conoció un antecedente reciente: la víctima anterior había sido "un ciudadano chino al que le robaron 700 dólares del bolso".
A pesar de la denuncia, Domenech expresó su indignación por la actitud del hotel. Afirmó que lo peor es "la falta de respuestas, la actitud". Lamentó que llega un momento en que "es la palabra de uno contra la del otro" y que, tras la denuncia, el hotel no le dio "ni una respuesta".
Aun así, Domenech agradeció a las autoridades por su colaboración: "Gracias a los policías de esa comisaría y al resto de los funcionarios de la Policía Nacional del Perú por ayudarnos con este incidente y por dejarnos trabajar con mucha libertad durante toda la cobertura". Finalmente, cerró su descargo con la promesa de volver a Perú, pero "no al mismo hotel".
