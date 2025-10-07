Juana Repetto, quien está embarazada de su tercer hijo, volvió a estar en el centro del debate luego de compartir un video en sus redes que generó controversia entre sus seguidores.

La actriz, conocida por mostrar su vida cotidiana sin filtros, publicó en su cuenta de Instagram un almuerzo que compartió con amigas. En la mesa se podían ver snacks, gaseosas y una botella de cerveza, un detalle que despertó dudas sobre si estaba consumiendo alcohol durante el embarazo.

En el video mismo, Juana se anticipó con humor al revuelo que podía generar la imagen: “Esta mesa no se puede ni mostrar”, comentó entre risas. No obstante, agregó que ella siempre muestra "la realidad de la vida”.

Esta sinceridad, sin embargo, fue el punto de partida de una polémica. En cuestión de horas, su publicación se viralizó y recibió una catarata de mensajes. Algunos mensajes estaban cargados de críticas y juicios, mientras que otros demostraban una preocupación genuina. La consulta más repetida en comentarios y mensajes privados fue: “¿Podés tomar cerveza estando embarazada?”.

Fiel a su estilo frontal, Juana Repetto enfrentó los cuestionamientos y decidió responder de manera directa. Publicó una historia mostrando la botella en cuestión y escribió con ironía: “Para todas las preocupadísimas”, aclarando así que la cerveza era sin alcohol.