Cultura y Espectáculos > Furiosa
Juana Repetto reveló que tomó cerveza sin alcohol tras las críticas
POR REDACCIÓN
Juana Repetto, quien está embarazada de su tercer hijo, volvió a estar en el centro del debate luego de compartir un video en sus redes que generó controversia entre sus seguidores.
La actriz, conocida por mostrar su vida cotidiana sin filtros, publicó en su cuenta de Instagram un almuerzo que compartió con amigas. En la mesa se podían ver snacks, gaseosas y una botella de cerveza, un detalle que despertó dudas sobre si estaba consumiendo alcohol durante el embarazo.
En el video mismo, Juana se anticipó con humor al revuelo que podía generar la imagen: “Esta mesa no se puede ni mostrar”, comentó entre risas. No obstante, agregó que ella siempre muestra "la realidad de la vida”.
Esta sinceridad, sin embargo, fue el punto de partida de una polémica. En cuestión de horas, su publicación se viralizó y recibió una catarata de mensajes. Algunos mensajes estaban cargados de críticas y juicios, mientras que otros demostraban una preocupación genuina. La consulta más repetida en comentarios y mensajes privados fue: “¿Podés tomar cerveza estando embarazada?”.
Fiel a su estilo frontal, Juana Repetto enfrentó los cuestionamientos y decidió responder de manera directa. Publicó una historia mostrando la botella en cuestión y escribió con ironía: “Para todas las preocupadísimas”, aclarando así que la cerveza era sin alcohol.
Valentina Cervantes reveló los detalles más inéditos del grupo WhatsApp de las mujeres de la Selección
Valentina Cervantes reveló los detalles más inéditos del grupo WhatsApp de las mujeres de la Selección
En un giro estratégico de la política exterior, el gobierno argentino avanza en un acercamiento militar reservado con el Reino Unido. Mientras se desarrollan reuniones secretas para discutir cooperación en defensa, Estados Unidos negocia en paralelo el establecimiento de una base militar en Ushuaia.
El empresario argentino aseguró que fue utilizado como “chivo expiatorio” en una trama que, según sus palabras, mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional. Negó vínculos con el narcotráfico, reconoció cometer errores y reveló detalles de su relación con el diputado liberal José Luis Espert.
El presidente Javier Milei presentó este lunes su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, donde sorprendió al público interpretando clásicos del rock nacional. La velada se volvió tendencia en redes sociales por la catarata de memes y comentarios que generó su particular puesta en escena.
El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan se refirió al caso que involucró al referente de Javier Milei y el presunto vínculo con Fred Machado. Cristian Andino evitó la polémica directa, pero remarcó que los votantes exigen transparencia y que "la confianza se construye con hechos todos los días".