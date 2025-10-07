Eugenia Tobal, una de las participantes confirmadas de la nueva temporada de MasterChef, vivió momentos de tensión tras sufrir un inesperado accidente doméstico mientras ensayaba en su casa.

El conductor Ángel de Brito reveló los detalles del suceso en LAM. De Brito contó que Eugenia Tobal tuvo un "pequeño accidente" el viernes, que si bien no fue "nada grave", requirió atención médica de urgencia.

El accidente ocurrió porque la actriz "estaba con una mandolina ensayando" una receta para el reality de Telefe. De Brito detalló que, "sin querer, se cortó" cuando "le quería mostrar al marido cómo le salía" la preparación. El episodio no sucedió durante las grabaciones del programa, sino en su casa.

La consecuencia del corte fue impactante: la actriz "terminó con la mano llena de sangre y una toalla envuelta", por lo que tuvo que ser atendida de urgencia en la guardia en San Isidro.