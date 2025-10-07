Provinciales > Confirmado
La mayoría de los comercios abrirán el viernes pese al feriado nacional para mitigar pérdidas
El próximo viernes, pese al feriado nacional, cerca del 80% de los comercios de San Juan abrirán sus puertas. Así lo confirmó Carlos Iramain, secretario de la Cámara de Comerciantes Unidos, tras un relevamiento realizado junto a la Federación Económica de la provincia.
“El comerciante que quiera abrir lo puede hacer, siempre respetando lo que marca la ley respecto a los empleados”, explicó a DIARIO HUARPE. Iramain detalló que la decisión de abrir responde, principalmente, a la situación económica que atraviesa el sector y al inminente Día de la Madre, una de las fechas más importantes para las ventas minoristas. “La mayoría de los comerciantes del microcentro van a trabajar porque necesitan vender y continuar con sus actividades. La realidad es muy difícil, no solo en San Juan, sino en todo el país”, señaló el referente empresario, quien agregó que “las ventas vienen muy caídas y con números negativos”.
El dirigente sostuvo que el relevamiento mostró una tendencia generalizada a mantener la actividad pese al feriado. “Estamos en un momento donde cada jornada de trabajo cuenta. Muchos comercios no pueden darse el lujo de cerrar, por eso acompañamos a quienes decidan abrir”, afirmó. Según indicó, desde la Federación Económica emitirán un comunicado oficial para informar que la apertura está permitida bajo el marco legal vigente.
En relación a los servicios públicos, Iramain confirmó que el transporte colectivo funcionará con frecuencia reducida. Sin embargo, consideró que esto no afectará de manera significativa el movimiento en el centro sanjuanino. “Sabemos que los colectivos no circularán con normalidad, pero mucha gente se traslada en su propio vehículo, así que esperamos que haya actividad en las calles”, comentó.
Finalmente, el secretario de la Cámara remarcó que la apertura comercial busca “mitigar el impacto de las bajas ventas” y mantener el ritmo económico en un contexto complejo. “Cada día de trabajo suma, y este viernes será una oportunidad para recuperarse un poco”, concluyó.
