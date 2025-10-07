Cultura y Espectáculos > Desgarradora declaración
"Muchas veces quise matarme": Camilota confesó que la fe en Dios le salvó la vida tras la tragedia
POR REDACCIÓN
Camilota, la hermana de Thiago Medina, se presentó en una emotiva entrevista en Intrusos (América). La conversación se inició abordando la mejoría de Thiago luego del grave accidente en moto que sufrió el pasado 12 de septiembre, el cual lo dejó al borde de la muerte. Sin embargo, la charla dio un giro personal cuando la periodista Karina Iavícoli preguntó sobre si eran creyentes.
Camilota, visiblemente conmovida, hizo una impactante confesión que marcó el momento más oscuro de su vida. Afirmó que sí es creyente, especificando: "Sí, yo desde los 17". Luego, reveló la tragedia personal que la acercó a la fe: "Muchas veces quise matarme, quitarme la vida, y una hermana me llevó a la iglesia".
El detonante de ese dolor fue la pérdida de su madre: "Fue cuando mi mamá falleció. Para mí se me había acabado el mundo".
Su hermana, Cristina, se convirtió en su pilar en ese difícil momento, llevándola a la iglesia, un acto que Camilota considera su salvación. "Mi hermana Cristina me llevó a la iglesia y me enamoré de Dios", contó, enfatizando que la fe fue su refugio y salvación.
En el contexto de la "milagrosa recuperación de Thiago", Camilota también se refirió a las diferencias en las prácticas de fe entre los miembros de la familia y la expareja de su hermano.
“Muchos me dicen que no fui a Luján, a agradecer", comentó. Sin embargo, ella dejó en claro su postura: "Yo no creo en las estatuas. Yo creo en Dios".
