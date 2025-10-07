Han pasado 15 años desde el día en que Romina Yan falleció, pero su recuerdo permanece muy presente para su familia y para aquellos que tuvieron la oportunidad de trabajar con ella.

Facundo Arana fue uno de sus grandes compañeros y, este lunes, pasó por Bondi Live para un mano a mano con Ángel de Brito, donde la recordó con mucha emoción. El actor, quien se sumó a Chiquititas en 1998 e hizo la película con Romina, explicó la naturaleza de su vínculo: "Nosotros no nos veíamos afuera del set pero grabábamos muchísimas horas, hacíamos teatro y una película". Arana afirmó que compartieron mucho y que el cariño que se tenían "quedó impoluto". Ambos se hicieron amigos en el set de grabación.

Fue en este contexto que el actor recordó cómo fue la última charla que tuvo con Romina poco antes de lo que pasó. Romina le hizo una propuesta directa: "Faca, tenemos que hacer teatro". Cuando Arana le preguntó qué obra quería llevar a cabo, ella respondió: "hay una obra que se llama Descalzos en el Parque".

Lamentablemente, el proyecto de la obra de teatro "Descalzos en el Parque" jamás llegó a concretarse porque Romina falleció poco después de aquella conversación.

Esa última charla, sin embargo, quedó "grabada a fuego en el corazón de Facundo". El actor reflexionó sobre lo sucedido, señalando: "La verdad, no me lo voy a olvidar nunca más. No sé qué hubiera pasado, no sé qué hubiera sido si la hubiésemos hecho”.

Arana admitió que la noticia de la muerte lo impactó muchísimo, catalogándola como "Una tragedia inmensa". El suceso le dejó la sensación de que "no podía ser posible", y sostuvo que "Hay gente que debería vivir mil años".

Cabe recordar que Arana también había hablado previamente sobre Romina Yan. Cuando visitó el programa Puro Show, mencionó lo hermoso que había sido compartir el proyecto de Chiquititas con ella y aseguró que esos son "recuerdos que llevo tallados en el alma”.