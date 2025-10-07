Las autoridades policiales hallaron sin vida a Daiana Magalí Mendieta durante los rastrillajes que se realizaban esta mañana en Gobernador Mansilla, departamento Tala, según confirmaron fuentes oficiales a AHORA. La joven, de 22 años, estaba desaparecida desde el viernes 3 de octubre, día en que salió de su domicilio en el auto familiar, que posteriormente fue encontrado abandonado y con las llaves puestas.

Hasta el momento, hay una persona detenida, un vecino de 55 años cuyo domicilio fue allanado en la madrugada del domingo. Durante el procedimiento, el hombre ofreció resistencia y amenazó con un arma a la Policía. Si bien existen fuertes sospechas sobre su vinculación con el caso, los investigadores prefieren no brindar mayores detalles mientras continúan las pericias.

La Policía informó que las cámaras de seguridad de la ciudad y la colaboración de vecinos y comerciantes fueron determinantes para reconstruir el recorrido del auto de Daiana desde el momento en que salió de su casa.

Durante el allanamiento del domingo 5 de octubre, se secuestraron tres celulares y una camioneta Toyota Hilux, pertenecientes al detenido, su pareja y el hijo de ambos, quienes habitaban la misma vivienda. Las pericias sobre estos dispositivos, así como del vehículo, son clave para esclarecer la secuencia de los hechos y confirmar posibles comunicaciones de Daiana con miembros de su grupo familiar.

El caso continúa bajo investigación y las autoridades buscan esclarecer las circunstancias que rodearon la desaparición y muerte de la joven, mientras esperan los resultados de las pericias para avanzar en las determinaciones judiciales.