La conductora y empresaria Wanda Nara ya venía dando indicios de su nueva relación amorosa con Martín Migueles, pero este fin de semana la pareja terminó por blanquear definitivamente su vínculo, mostrando sin ningún problema su amor.

Ambos fueron vistos públicamente en Nordelta y a la salida de los estudios de Masterchef Celebrity (Telefe), programa que comenzará a emitirse en pocos días.

Fiel a su estilo, la conductora acostumbra a dar pistas sobre su vida privada y dejó detalles a propósito para crear misterio y expectativa. Este fin de semana, subió a redes sociales imágenes y videos de un paseo que hizo en los canales de Nordelta a bordo de una moto de agua. Aunque el rostro de Migueles no se veía, se podía inferir que era él quien la acompañaba por "pequeños detalles", como sus tatuajes.

Wanda también compartió una imagen del brazo de Martín dentro de un auto junto a varias infusiones, agregando un sugestivo corazón rojo.

La confirmación oficial llegó a través de Ángel de Brito, quien publicó en sus redes sociales una imagen de la pareja. En esta primera foto que confirma el noviazgo, se los ve a Wanda y Martín junto a la hija menor de ella, caminando del brazo muy relajadamente por el Nordelta Centro Comercial de Tigre.

Las confirmaciones de la nueva pareja no terminaron allí. Un notero de Desayuno Americano (América) capturó a Wanda Nara a la salida del estudio de Masterchef Celebrity mientras subía a la camioneta de Martín Migueles, quien fue a buscarla.

Aunque Wanda no quiso hacer ningún comentario frente a la cámara, a pesar de la insistencia del periodista, sí se detuvo a sacarse fotos con algunos de sus seguidores. Sin embargo, el gesto más revelador se dio cuando subió al vehículo del empresario, momento en que prácticamente "se le tiró encima para besarlo".

Todo indica que el misterio se acabó y que la relación amorosa entre Wanda Nara y Martín Migueles "avanza a paso firme".