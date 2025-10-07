La tensión entre los conductores estrella de Telefe, Marley y Santiago del Moro, es histórica. Esta rivalidad se hizo aún más evidente desde que Santiago del Moro tomó la delantera en la conducción de programas centrales como MasterChef y Gran Hermano, situación que a Marley "no habría disimulado su incomodidad".

La última entrega de los premios más esperados de la televisión, donde Del Moro se quedó con el Martín Fierro de Oro, desató una nueva ola de comentarios, a la que Marley no dudó en sumarse.

En diálogo con Puro Show, el conductor de Survivor y Por el Mundo lanzó filosas declaraciones y fue contundente al opinar sobre la reacción de su colega: “La emoción de él fue rara. Digamos… vio el sobre y se quedó así”.

Marley, quien apuntó directamente contra su compañero de canal, contrastó la reacción de Del Moro con lo que él hubiera hecho: “Si yo veo el sobre y leo que dice ‘Marley’, me emociono en el momento”.

El conductor agregó su crítica con una dosis de ironía, cuestionando el tiempo de espera de Del Moro: “¿Cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después recién emocionarme?”.