Cultura y Espectáculos > ¿Envidia?
Marley liquidó a Santiago del Moro por su "rara" emoción en los Martín Fierro
POR REDACCIÓN
La tensión entre los conductores estrella de Telefe, Marley y Santiago del Moro, es histórica. Esta rivalidad se hizo aún más evidente desde que Santiago del Moro tomó la delantera en la conducción de programas centrales como MasterChef y Gran Hermano, situación que a Marley "no habría disimulado su incomodidad".
La última entrega de los premios más esperados de la televisión, donde Del Moro se quedó con el Martín Fierro de Oro, desató una nueva ola de comentarios, a la que Marley no dudó en sumarse.
En diálogo con Puro Show, el conductor de Survivor y Por el Mundo lanzó filosas declaraciones y fue contundente al opinar sobre la reacción de su colega: “La emoción de él fue rara. Digamos… vio el sobre y se quedó así”.
Marley, quien apuntó directamente contra su compañero de canal, contrastó la reacción de Del Moro con lo que él hubiera hecho: “Si yo veo el sobre y leo que dice ‘Marley’, me emociono en el momento”.
El conductor agregó su crítica con una dosis de ironía, cuestionando el tiempo de espera de Del Moro: “¿Cómo voy a estar 15 segundos haciendo la pausa y después recién emocionarme?”.
Valentina Cervantes reveló los detalles más inéditos del grupo WhatsApp de las mujeres de la Selección
Valentina Cervantes reveló los detalles más inéditos del grupo WhatsApp de las mujeres de la Selección
El empresario argentino aseguró que fue utilizado como “chivo expiatorio” en una trama que, según sus palabras, mezcla aviones, dinero, política y justicia internacional. Negó vínculos con el narcotráfico, reconoció cometer errores y reveló detalles de su relación con el diputado liberal José Luis Espert.
El presidente Javier Milei presentó este lunes su libro “La construcción del milagro” en el Movistar Arena, donde sorprendió al público interpretando clásicos del rock nacional. La velada se volvió tendencia en redes sociales por la catarata de memes y comentarios que generó su particular puesta en escena.
El candidato a diputado nacional por Fuerza San Juan se refirió al caso que involucró al referente de Javier Milei y el presunto vínculo con Fred Machado. Cristian Andino evitó la polémica directa, pero remarcó que los votantes exigen transparencia y que "la confianza se construye con hechos todos los días".