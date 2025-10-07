La Caja de Acción Social realizará un remate oficial de 44 movilidades pertenecientes al Ministerio de Salud Pública el próximo jueves 9 de octubre de 2025. Al respecto, Sebastián Turcato, Gerente de Préstamos de la institución, destacó la importancia del evento señalando que "se viene un nuevo remate importante por la cantidad de movilidades en este caso que van a ser rematadas".

Vehiculos subastados by Diario Huarpe

Los vehículos se encuentran disponibles para su inspección previa en el predio de calle Corrientes 1090 Este, Ex Urbino. Sobre la exhibición, Turcato explicó: "Ayer hemos empezado ya con la muestra de los vehículos. Los invito a toda la población que se acerquen, si están interesados, que los vean". Los horarios para visitar la muestra son de 14.00 a 18.00 horas los días 6, 7 y 8 de octubre, y de 09.00 a 13.00 horas el mismo día del remate. El acto de remate se llevará a cabo a las 16.30 horas en la Gerencia de Préstamos, ubicada en Mendoza 451 Sur, Departamento Capital.

La oferta está compuesta principalmente por vehículos utilitarios, lo que, según Turcato, explica el alto interés del público: "Los vehículos que tenemos son muchos utilitarios, eso es lo bueno. Ayer hubieron como 80 personas que fueron a ver los vehículos. Yo pienso y pensamos acá en la caja, que bueno, es porque la gente le sirve para trabajo esos vehículos". Entre los modelos disponibles se encuentran Traffic, Renault Master, Furgonetas Express, Pick-ups como la Ford F100, F250, Ranger y una Toyota Hilux 4x4. Las bases de remate son variadas; "hay base libres y hay bases que van de los 150 mil pesos a los 800 mil pesos".

Consultado sobre la continuidad de estos eventos, el Gerente de Préstamos anticipó: "Tenemos en puerta otro remate de Rawson, así que bueno, lo estamos gestionando, vamos a ver si llegamos a este año, si no ya pasará el año que viene". Asimismo, aclaró que "en diciembre no hacemos ya remate porque se hacen las auditorías en las distintas reparticiones", agregando que "el resto de los meses, todos los meses excepto enero, en marzo empiezan de nuevo los remates".

Para participar, es indispensable presentar el Documento Nacional de Identidad. El comprador adjudicatario deberá cancelar el saldo restante dentro de los cinco días hábiles siguientes en Tesorería, bajo las condiciones estipuladas. Posteriormente, para iniciar el trámite de transferencia, deberá contactarse con la oficina de movilidades del Ministerio de Salud.