El alcohol y el volante, una mezcla que lamentablemente sigue dejando secuelas graves, volvió a ser protagonista de un hecho judicial en Pocito. La Justicia acaba de cerrar el caso contra Carlos Daniel Trigo, el motociclista que, completamente fuera de sí por el alcohol, chocó y dejó destrozado a un peatón que solo estaba caminando tranquilo por la calle.

El terrible incidente tuvo lugar el 5 de mayo de 2024. Eran aproximadamente las 11.30 de la mañana. En ese momento, la víctima, el señor Roberto Pastran, iba caminando por la Calle 9, en el tramo comprendido entre San Miguel y Chacabuco, en Pocito. Él hacía lo que cualquiera: se movía a pie por el costado sur de la calzada, yendo de Oeste a Este.

El siniestro vial ocurrió Calle 9, en el tramo comprendido entre San Miguel y Chacabuco. Foto gentileza.

Pero la tranquilidad de su caminata se vio interrumpida de forma brutal. Por la misma calle y en la misma dirección, venía a bordo de su moto, una Motomel 150cc, Carlos Daniel Trigo. Según lo que se investigó, al llegar a la altura de donde caminaba Pastrán, Trigo perdió totalmente el control de su rodado. Lo peor es que lo chocó de lleno por detrás, en un impacto que no le dio ninguna chance al peatón.

Fracturas graves y el detalle crucial del alcohol

El golpe fue tremendo, y las consecuencias para Roberto Pastran fueron inmediatas y muy serias. Las lesiones que sufrió fueron catalogadas como graves.

La médica Legista, Ana Victoria Bruna, fue quien confirmó el alcance de las lesiones: Pastran sufrió una fractura de la tibia y el peroné de su pierna izquierda. Debido a la gravedad de esas lesiones, se le determinó una incapacidad total de 35 días. Esto significa más de un mes de su vida parado, con mucho dolor y en recuperación, todo por la imprudencia ajena.

El mismo 5 de mayo de 2024, personal de Criminalística recolectaba las pruebas para las pericias que iban a acompañar al alarmante resultado del alcoholemia. Foto gentileza.

Pero lo que realmente puso los pelos de punta a la investigación fue el resultado del test que se le realizó al motociclista. Carlos Daniel Trigo no solo perdió el control, sino que estaba en un estado de ebriedad inaceptable para conducir. El resultado fue de 1.46 gramos de alcohol en sangre. Este nivel superaba por mucho el límite permitido por la ley, confirmando que la irresponsabilidad fue la causa directa del accidente.

Juicio abreviado y condena

Una vez reunidas todas las pruebas: el testimonio de la víctima, la descripción del accidente y, sobre todo, ese escalofriante 1.46 de alcohol en sangre, el caso avanzó hacia una resolución.

Este lunes 6 de octubre de 2025 se llevó a cabo una audiencia clave: la de juicio abreviado. Esta figura judicial implica que el imputado, Trigo en este caso, aceptó su culpa y se llegó a un acuerdo de pena con la fiscalía. Por parte del Ministerio Público Fiscal intervinieron el fiscal Iván Grassi y la ayudante fiscal Agostina Pérez.