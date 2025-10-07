El entrenador de Boca, Miguel Ángel Russo, se encuentra alejado del plantel por motivos de salud, tras sufrir una recaída derivada de internaciones previas por infección urinaria y deshidratación. La institución comunicó oficialmente que Russo está en internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del club.

Mientras tanto, Claudio Úbeda, integrante del cuerpo técnico que acompaña al experimentado entrenador, tomó las riendas del plantel, que viene de una contundente victoria 5-0 ante Newell’s, con goles de Milton Giménez (2), Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco. Tras el triunfo, el capitán Leandro Paredes le dedicó la victoria a Russo: “El triunfo es para él porque es la cabeza de nuestro grupo. Que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza”.

Publicidad

El desafío inmediato del cuerpo técnico será reorganizar al equipo para enfrentar a Barracas, considerando que Leandro Paredes no estará disponible, ya que fue convocado por Lionel Scaloni para los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico. En su lugar, Ander Herrera corre con ventaja para asumir el rol de Paredes, gracias a su perfil técnico y jerarquía, además de su buena adaptación tras regresar de una lesión.

Otras alternativas consideradas son Williams Alarcón, quien fue recambio en la mayoría de los partidos del Torneo Clausura, aunque no sería prioridad, y los juveniles Tomás Belmonte e Ignacio Miramón, quienes sumarían minutos ante la ausencia de Milton Delgado, afectado al Mundial Sub-20.