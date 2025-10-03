Marcelo Tinelli confirmó el rumor que circulaba desde hace tiempo: se separó de Milett Figueroa. Esta confirmación coincidió con el debut de su programa de streaming.

Inmediatamente, la atención se centró en Sabrina Rojas, presentadora de Pasó en América, ya que se había visto "cachondeo" al aire entre ella y Tinelli. Rojas, quien es ex pareja de Luciano Castro, es señalada como la "tercera en discordia". Incluso Jorge Rial se animó a opinar y a suponer que algo había pasado entre ellos en el pasado.

Lejos de cerrar la puerta a esa historia de amor, Rojas elogió a su jefe, declarando que el animador le parece una persona hipnótica. Además, bromeó sobre la situación tras recibir un alfajor de parte del conductor, afirmando: “Es un buen dador de alfajores”.

Sin embargo, Rojas se defendió de las acusaciones de ser la "tercera en discordia": “No entiendo como paso de chapar con alguien en Tequila a ser la tercera en discordia entre Marcelo. No soy una tercera en discordia de nadie, basta”. Aseguró que el rumor le toca "de rebote por estar sentada al lado de él".

Fue entonces cuando la presentadora, suponiendo que algún día sería la novia de Tinelli, disparó con todo contra la ex del Cabezón.

Cuando su compañera Natalie Weber le preguntó: “¿Podemos decir que ya sos la primera dama de la tele?”, Rojas respondió: “No. les digo algo, si el día de mañana salgo con Marcelo ya no saludo más a nadie. Yo me la voy a creer”.

Luego, la ex de Luciano Castro atacó directamente a Milett Figueroa: “Milet se la re creía en un momento”. Rojas detalló que cuando la recibieron junto a Tartu antes de que saliera con Marcelo, Milett “era amorosa y sociable. Después te miraba de arriba”.

La presentadora cerró su comentario con una broma a sus compañeros: “Así que si llego a salir con Marcelo mando asistentes a hablar con ustedes”.